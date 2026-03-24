Referendum, Irto: ‘Ribaltati i pronostici, è stata una vittoria straordinaria’

Dopo l’esito del referendum sulla giustizia, anche la politica scende in piazza a Reggio Calabria. A Piazza Camagna, insieme a cittadini e magistrati anche i rappresentanti locali del Partito Democratico. Ad intervenire con un commento post voto è stato il senatore Nicola Irto. Presenti anche il segretario provinciale Giuseppe Panetta e la segretaria cittadina Valeria Bonforte.

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“Una vittoria straordinaria, ribaltati i pronostici”

Irto parla di un risultato netto, arrivato al termine di una campagna intensa sul territorio.

“Una vittoria straordinaria, anche perché qualche mese fa ci avevano spiegato che il Sì era in straordinario vantaggio, invece c’è stata non solo una grande rimonta ma c’è stata una grande discussione nel Paese”.

Il senatore sottolinea il lavoro fatto nelle piazze e tra la gente.

“Abbiamo fatto tantissimi incontri pubblici,nelle piazze, abbiamo spiegato la volontà che c’era, che era quella di demolire la Costituzione. A un certo punto il popolo italiano ha deciso in maniera larghissima, ha stravinto il No”.

“Segnale chiaro contro il Governo”

Nel suo intervento, Irto lega il risultato referendario a un giudizio politico più ampio.

“Non è stata solo bocciata una riforma costituzionale nata dal Governo, ma è un segnale importante che si dà al Governo da parte dei cittadini italiani”.

Parole dure anche sull’atteggiamento dell’esecutivo.

“Pensare di dire va tutto bene dopo questa sonora sconfitta significa continuare nell’arroganza e nell’ipocrisia che questa destra ormai ha abituato il Paese”.

“Alta partecipazione e Calabria compatta sul No”

Irto evidenzia anche il dato sull’affluenza.

“C’è stata una partecipazione al voto da elezioni politiche e hanno votato No in maniera convinta”.

Un passaggio dedicato anche al risultato regionale.

“Siamo molto contenti anche del risultato calabrese: in Calabria in maniera larghissima vince il No e anche questo è un segnale importante”.

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“Dai giovani un messaggio politico forte”

Tra gli elementi più significativi, secondo il senatore, c’è il voto delle nuove generazioni.

“Lo straordinario voto dei giovani verso il No è netto e largo. Il fatto che le nuove generazioni si siano espresse così ha un significato politico gigantesco”.

“Da qui riparte l’alternativa”

Irto guarda già oltre il referendum.

“Riparte il percorso per costruire un’alternativa vera, fatta di forze progressiste, di chi vuole davvero costruire un’alternativa a questo governo di destra che nulla ha fatto per l’Italia e per il Mezzogiorno”.

Una presenza politica che, a Piazza Camagna, si intreccia con quella della magistratura. Dopo il voto, il tema giustizia resta al centro del confronto pubblico, tra letture diverse e prospettive ancora tutte da costruire.