Reggina-Acireale: prevendita con promozione per gli studenti
Indicazioni e prezzi anche per il settore ospiti
18 Marzo 2026 - 16:06 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica che dalle ore 17 del 18 marzo, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Acireale, in programma sabato 21 marzo alle ore 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie D girone I.
PREZZI BIGLIETTI
CURVA SUD – PROMO STUDENTI FINO AI 18 ANNI € 5 compresi diritti di prevendita Vivaticket
CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.
I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari :
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
€ 10 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.