Reggina-Acireale: la probabile formazione amaranto. Ferraro o Guida?

Le scelte di domenica scorsa hanno fatto discutere, in modo particolare l’esclusione di Ferraro per fare posto a Guida. Mister Torrisi ha avuto una settimana intera per valutare attentamente condizioni fisiche e atteggiamenti e quindi individuare l’undici migliore da opporre all’Acireale. Una gara delicatissima e difficile con gli amaranto che per continuare a sperare nella scalata al vertice, hanno un solo risultato, la vittoria. Il modulo dovrebbe essere quello delle ultime settimane con la difesa a tre, quattro in mezzo e due dietro la punta.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; R. Girasole, D. Girasole, Verduci; Edera, Laaribi, Fofana, Palumbo; Bevilacqua (Mungo), Ragusa; Ferraro (Guida). All. Torrisi