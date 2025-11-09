Reggina, Adejo: ‘Lasciate stare Lagonigro. Non ci sono problemi all’interno’

Decisamente meglio di un Blondett irriconoscibile, nella seconda parte dell’incontro è entrato in campo Daniel Adejo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di radio Febea: “Dobbiamo essere più cinici perchè poi può succedere di prendere gol, ma oggi ho visto un grande atteggiamento. Io mi sento reggino e noi dobbiamo spingere tutti a dare di più, siamo in pieno lavoro di recupero, spero si riparta.

Con la società c’è un dialogo continuo, all’interno non ci sono problemi e solo con i risultati possiamo sistemare tutto, compreso il malumore che si sente in giro. Nel primo tempo ci è mancato qualcosina, io mi faccio trovare sempre pronto, è un mio obbligo. Dobbiamo diventare più operai e senza avere paura di prendere gol. Lasciamo tranquillo il nostro portiere Lagonigro. Si è parlato dell’uscita ma non delle due parate decisive, ha il nostro sostegno. Qui non si molla di un centimetro”.