Reggina: adesso è ufficiale. Arriva il giovane Rivas

Un altro rinforzo a centrocampo per Mimmo Toscano

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive di Rigoberto Rivas. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco.

Nato a Belfate (Honduras) il 31 luglio del 1998, il centrocampista esordisce tra i professionisti l’8 maggio del 2016, con la maglia del Prato. L’annata successiva si trasferisce all’Inter, dove vince un campionato, scendendo in campo da titolare anche nella finale Scudetto.

Nella stagione 2017/18 la società nerazzurra sceglie di cederlo in prestito al Brescia (Serie B). Con la Leonessa colleziona complessivamente 15 presenze. Tornato alla base, Rivas viene nuovamente ceduto a titolo temporaneo, questa volta in Serie C, a Terni. Da oggi è a tutti gli effetti un calciatore amaranto.

Il centrocampista raggiungerà Reggio Calabria nella giornata di venerdì 13 settembre per rispondere alla chiamata del ct della Nazionale Maggiore dell’Honduras.

