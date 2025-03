Reggina: mister Trocini mette tutti in guardia. Poi gli infortunati e il sostituto di Porcino

Ormai è un appuntamento definito quello della conferenza stampa pre-gara per venerdi e non più alla vigilia dei match. E’ così anche per Reggina-Akragas, incontro che si giocherà al Granillo domenica alle ore 15, match che presenta mister Trocini: “A Paternò è stata una partita molto tosta, tanta foga agonistica, la più dura da quando io sono qui. Se eccessiva non sta a me dirlo, non penso a nulla se non alla risposta della squadra. Determinazione, lucidità, cattiveria agonisitca.

Abbiamo parlato della necessità di fare una partita dove i tre punti si devono conquistare. Attenzione, la settimana scorsa l’Akragas ha pareggiato contro l’Acireale e questo per noi deve essere un campanello d’allarme, le partite non si vincono prima di giocarle.

L’infermeria conta Salandria e Giuliodori, oltre Rosseti che ha qualche problema alla schiena. Giuliodori alla ripresa dovrebbe rientrare. Porcino invece è squalificato. Questo è il periodo decisivo, anzi ogni partita è quella decisiva con un margine di errore bassissimo. Ma la squadra ha le idee molto chiare in questo senso. Negli ultimi due mesi il rendimento è stato altissimo e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Questo ciclo di cinque gare? Pensiamo ad una partita alla volta e non è una banalità, altrimenti trasmettere il concetto che bisogna vincere otto partite può diventare pesante, diventa un dispendio di energie inutile.

La sostituzione di Porcino vedrà un elemento di qualità. Forciniti non è ancora pronto, con una settimana in più di allenamento lo avrei fatto giocare”.