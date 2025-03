Reggina-Akragas: la probabile formazione amaranto. C’è da sostituire Porcino

Trocini si affiderà ai soliti per continuare la rincorsa alla prima posizione. Guai a sottovalutare l’ultima in classifica, ma è un errore che questa Reggina non dovrebbe commettere per quanto alta sia attualmente la concentrazione e la voglia di continuare il cammino. Il tecnico dovrà sostituire lo squalificato Porcino e dalle indicazioni fornite alla vigilia, potrebbe farlo con Dalll’Oglio.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Vesprini, Girasole, Adejo, Cham; Dall’Oglio, Laaribi, Barillà; Ragusa, Renelus (Grillo), Barranco. All. Trocini