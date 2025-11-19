Reggina: cambio di programma. Allenamenti a porte chiuse

Rispetto alla prima comunicazione fatta a inizio settimana, con gli allenamenti tutti a porte aperte tranne gli ultimi due giorni (venerdi e sabato), la Reggina ha deciso di chiudere i cancelli del S. Agata a giornalisti e tifosi per tutte le sedute. Si cerca di recuperare quella serenità necessaria per venire fuori da una situazione difficilissima e probabilmente evitare al momento notizie che possono arrivare da alcune scelte fatte dalla società, come per esempio quella che ha visto allenarsi a parte insieme a Blondett e Zenuni anche Correnti e Grillo. Era stato mister Torrisi al suo arrivo a modificare un’abitudine radicata da anni, riaprendo al pubblico gli allenamenti.

