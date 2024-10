Reggina: da non perdere l’appuntamento con il presidente Gallo

Un'ora insieme al massimo dirigente, in questo momento particolarmente difficile

Il presidente Luca Gallo risponde alle domande dei tifosi. In un momento così difficile per la nostra nazione, il massimo dirigente in collegamento da Roma, risponderà alle domande dei supporters amaranto attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube.

Appuntamento per mercoledì 18 marzo alle ore 15: trascorriamo un’ora insieme in questo momento difficile!