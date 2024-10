Reggina-Ascoli: i convocati di mister Sottil, sono sei gli indisponibili

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la partita con la Reggina, in programma domani alle ore 20:30 al “Granillo” di Reggio Calabria e valida per la 15^ giornata del campionato di Serie BKT. Forfait all’ultimo di Bidaoui, alle prese con un virus gastro intestinale e di Petrelli, che ha accusato un fastidio alla caviglia. Recupera Maistro, indisponibile sabato contro il Monza. Prima convocazione per l’attaccante della Primavera Filippo Palazzino, classe 2003, che vestirà la maglia n. 29.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI:77 Buchel, 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 27 Eramo, 36 Franzolini, 37 Maistro, 10 Sabiri

ATTACCANTI: 40 De Paoli, 9 Dionisi, 11 Iliev, 29 Palazzino