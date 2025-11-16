Reggina: altro triste primo tempo. E’ 1-1 con l’Athletic Palermo

Un altro primo tempo da dimenticare per la Reggina contro un Athletic Palermo che ha giocato in maniera organizzata creando almeno quattro palle gol pulite. La Reggina ha trovato il vantaggio sull’unico tiro in porta, colpo di testa di Pellicanò, poi ha rischiato in almeno altre quattro circostanze di subire il pareggio, arrivato in pieno recupero sull’ennesima palla inattiva, grazie ad un colpo di tacco di Mazzotta, al termine di una mischia. Torrisi ha dovuto rivedere il suo assetto tattico iniziale, togliendo alla mezz’ora Di Grazia e inserendo Correnti. Curva Sud in perenne contestazione con la società e calciatori ancora una volta fischiati.