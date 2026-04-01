Reggina, oggi si riparte: giovedi allenamento di mattina, il pomeriggio davanti alla tv

Una fase della stagione in cui ogni punto pesa e ogni risultato può cambiare gli equilibri

Per il riposo imposto dalla sosta forzata, la Reggina torna ad allenarsi di mercoledi presso il centro sportivo Sant’Agata. Per gli amaranto si apre una settimana particolare, più corta del solito, prima del nuovo stop per le festività pasquali.

Il gruppo riprenderà il lavoro ancora una volta a porte chiuse, proseguendo così nella preparazione in un clima di attesa e concentrazione. Non sarà una settimana come le altre, anche perché la squadra osserverà da spettatrice il prossimo turno infrasettimanale del campionato, in programma giovedì.

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Uno sguardo inevitabile sarà rivolto soprattutto a Caltanissetta, dove la capolista Nissa ospiterà il Gela in una sfida che interessa da vicino anche gli amaranto. La Reggina, infatti, seguirà con attenzione l’esito di una gara che potrebbe dire molto nella corsa di vertice, in una fase della stagione in cui ogni punto pesa e ogni risultato può cambiare gli equilibri.

Il turno anticipato per via delle festività rappresenta dunque un passaggio delicato, anche per chi non scenderà in campo. La formazione amaranto spera che possano arrivare notizie favorevoli dagli altri campi, per continuare a tenere aperto uno spiraglio e alimentare le residue speranze di accorciare le distanze da chi sta davanti.

Il programma degli allenamenti

“AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 1° al 4 aprile presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

mercoledì 01/04: ore 15

giovedì 02/04: ore 10

venerdì 03/04: ore 10

Tutte le sessioni di allenamento si svolgeranno a porte chiuse”.