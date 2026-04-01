Reggina, Francesco Distratto: ‘Bastavano quei due pareggi…’

Uno dei migliori in campo contro l’Athletic Palermo, una grande crescita dopo un inizio faticoso per l’esterno Distratto, oggi punto di riferimento anche per il tecnico. Le sue parole a Gazzetta del Sud: “Sono felice di vivere questo momento. Abbiamo portato a casa due successi consecutivi contro avversari davvero forti. Contro Vigor Lamezia e Acireale ci sarebbero bastati anche due pareggi, che erano ampiamente alla nostra portata, per accorciare sulla capolista.

Risultati che ci avrebbero consentito di portarci a meno uno dal primato. Nelle due partite perse qualcosa si è sbagliato. In casa con l’Acireale, nonostante il ko, eravamo riusciti a creare diverse occasioni per sbloccare il risultato. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle e nei minuti di recupero si è materializzata la beffa. Ma il mister ci ha raccomandato di non mollare e sono, appunto, arrivate due prestazioni quasi perfette.

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Talismano? Sicuramente porto bene, ma le vittorie sono sempre il frutto del lavoro della squadra. Ognuno dà il proprio contributo.

L’obiettivo è centrare un filotto, augurandoci che le altre si fermino. Vedremo cosa accadrà. Ci proveremo fino all’ultimo perché Reggio merita di riabbracciare la Lega Pro. Non sarà semplice raggiungere la Nissa che, allo stato attuale, guida la classifica, anche se aggiungo che i conti si faranno il 3 maggio.

I tifosi? Non posso che ringraziarli. La Curva Sud è fantastica e peccato non averla avuta accanto a

Palermo”.