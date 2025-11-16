Reggina-Athletic Palermo: la probabile formazione amaranto. Si cambia
Dovrebbero essere diverse le novità in formazione rispetto all'ultima gara
16 Novembre 2025 - 01:16 | Redazione
Si torna in campo dopo un’altra settimana di polemiche. La Reggina può provare a limitarle solo iniziando a vincere cercando intanto di venire fuori da una situazione oggi molto complicata. Il compito per gli amaranto non è semplicemente dovendo affrontare una delle formazioni più in forma e organizzate come l’Athletic Palermo. Torrisi recupera Ferraro che potrebbe partire titolare, in porta dovrebbe esserci Boschi.
La probabile formazione
REGGINA: Boschi; Palumbo, D. Girasole, Adejo; Distratto; Mungo, Barillà (Salandria); Edera, Di Grazia, Grillo; Ferraro (Pellicanò). All. Torrisi