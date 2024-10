Reggina: tre nomi per l’attacco secondo Gazzetta dello Sport

Il centravanti come il portiere, la Reggina lo cerca forte e di categoria. Lo ha dichiarato tempo addietro il Ds Taibi, sottolineando l’importanza dei due ruoli in un campionato come quello di B. Su Gazzetta dello Sport i profili dei calciatori che la società amaranto sta seguendo, con un vantaggio notevole di Lafferty, aggiungiamo noi, su tutti gli altri: “Tre nomi per l’attacco: Stefano Pettinari del Trapani, Francesco Forte della Juve Stabia e dell’ex Palermo Kyle Lafferty“.

