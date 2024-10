Reggina: due attaccanti nel mirino, in mezzo sempre il Genoa

Un attaccante Under per irrobustire il reparto offensivo. Sta seguendo questa linea il Ds Taibi che cerca partner da affiancare ai più esperti Menez e Denis. Entrambe le piste passano dal Genoa, squadra oggi impegnata ad evitare la retrocessione in serie B e quindi con trattative ancora tenute in attesa.

Leggi anche

Cosa c’entra il Genoa con la Reggina? Gli amaranto hanno puntato il forte francese Charpentier, i grifoni dovrebbero acquisirne la proprietà per poi girarlo in prestito alla compagine guidata da mister Toscano, operazione che potrà avvenire ma non subito.

Poi Raul Asencio, lui invece già di proprietà dei grifoni, oggi in forza al Cosenza. Contatti avviati e confermati, ma trattativa che si potrà chiudere al termine del campionato cadetto.