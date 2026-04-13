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Ballarino: ‘La mia esperienza alla guida della Reggina termina qui’

Il cronista di Gazzetta del Sud, riesce a strappare una importante dichiarazione al patron amaranto

13 Aprile 2026 - 08:19 | Redazione

Ballarino Conferenza Stampa Reggina

Ballarino Conferenza Stampa Reggina

Delusione, rabbia e un silenzio stampa imposto ai tesserati. Su Gazzetta del Sud, però, c’è chi è riuscito a strappare una breve dichiarazione al patron Ballarino: “No scusatemi, non parlo. Cosa dovrei dire che oggi abbiamo perso il nostro campionato’ No, guardate, non vi offendete, ma non ho nulla da dichiarare. Anzi no, posso dirvi che molto probabilmente questa è l’ultima volta che metto piede in uno stadio. La mia esperienza alla guida della Reggina termina qui“.

Tramite comunicato la società ha smentito in maniera categorica le dichiarazioni riportate sul quotidiano Gazzetta del Sud.

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