Reggina: la società smentisce in maniera categorica le dichiarazioni apparse su Gazzetta del Sud
"Tali contenuti risultano del tutto privi di fondamento e gravemente lesivi della loro immagine e reputazione, nonché di quella della Reggina"
13 Aprile 2026 - 10:02 | Comunicato
“I sottoscritti Antonino Ballarino e Virgilio Minniti, in riferimento ad articoli apparsi su alcune testate giornalistiche, smentiscono nel modo più categorico di aver mai rilasciato interviste o dichiarazioni nei termini riportati.
Tali contenuti risultano del tutto privi di fondamento e gravemente lesivi della loro immagine e reputazione, nonché di quella della Reggina.
Con la presente, si diffidano formalmente le testate interessate a voler provvedere con immediatezza alla rettifica di quanto pubblicato, con adeguato risalto, ai sensi della normativa vigente.
In difetto, i sottoscritti si riservano di adire le vie legali per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”.