Reggina: Ballarino e l’anticipazione su Trocini. Accordi già fatti con alcuni calciatori

"A giugno scorso non c'erano i presupposti per continuare il rapporto"

Nel corso della lunga intervista rilasciata dal patron Ballarino a Esperia Tv, anche il passaggio sulla costruzione della nuova squadra e la conferma di Trocini:

“Si può pensare che finita la stagione in questi giorni la società sia ferma. In realtà non ci siamo mai fermati. Nel salutare la squadra, abbiamo avviato alcuni colloqui con i giocatori che vogliamo facciano parte del gruppo anche per il prossimo anno. C’è stata disponibilità ed a breve metteremo tutto nero su bianco. La squadra è forte, va soltanto rinforzata, indipendentemente dal fatto che si giochi in Serie D o in Serie C“.

La conferma di mister Trocini

“Con mister Trocini abbiamo definito quasi tutto. Non abbiamo parlato solo del vile denaro, perché su questo bisognerà confrontarsi con il suo procuratore. Ci siamo lasciati con un abbraccio sentito, segno del legame costruito in questo percorso. Bruno Trocini è arrivato al momento giusto. A giugno scorso non c’erano i presupposti per continuare il rapporto. Le tossine poi sono state depurate e da quando è arrivato siamo riusciti a diventare un’unica cosa e alla fine lo abbiamo dimostrato”.