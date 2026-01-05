Reggina: il patron Ballarino esalta mister Torrisi. Il suo pensiero affidato ai social

La Reggina ha iniziato bene il 2026, esattamente come aveva terminato il 2025, con una vittoria. Adesso sono sei quelle consecutive solo che a differenza delle settimane precedenti, questa volta non sono stati rosicchiati punti rispetto a chi sta in vetta, oggi le squadre sono due: Nuova Igea e Savoia.

Il patron Ballarino esprime il proprio pensiero attraverso i social con due post: