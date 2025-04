Reggina, Ballarino: ‘Da due anni dicono che siamo inadeguati e invece…’

Altro passaggio del patron Ballarino a radio Febea ha riguardato la società, il futuro, l’obiettivo ancora da raggiungere: “Da due anni che dicono che non siamo adeguati e invece siamo li a lottare per la vittoria del campionato. Abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. Il marchio, iscritto la squadra con un esborso importante e immediato, cosa che non hanno fatto altri. Tutto il materiale che è all’interno del centro sportivo è della società.

Abbiamo più di 200 ragazzi nel settore giovanile, nelle categorie che vanno dall’Under 19 all’Under 14 si primeggia nei campionati di competenza, tanti giocatori nelle Rappresentative e tutto questo lo abbiamo fatto in un anno e mezzo non in dieci.

Fino a domenica io spero e penso di poter vincere il campionato. Se non lo vinciamo e quindi non recuperiamo quel punticino, sarà contro un grande Siracusa, perchè siamo state due squadre di un altro livello rispetto a tutte le altre, questa è la realtà. Noi e il Siracusa siamo stati il Trapani dello scorso anno. Il 4 maggio tireremo le somme: dove siamo? Primi, bene abbiamo vinto il campionato. Secondi, bene, faremo i play off, dobbiamo vincere i play off. Una volta vinti verrà stilata una classifica, e ci auguriamo che in quella classifica si possa essere primi per quello che riguarda la serie D. Spero l’anno prossimo di essere in serie C, punto”.