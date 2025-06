Reggina: il patron Ballarino sulla trattativa con mister Trocini

In attesa di capire quello che accadrà con le iscrizioni soprattutto al campionato di serie C e quindi di conseguenza anche il destino della Reggina che spera in un ripescaggio, si registra l’intervento del patron Ballarino a RTV. Di seguito alcuni passaggi: “In questi due anni abbiamo cercato di ricostruire qualcosa che non c’era, che qualcuno si era portato via. Per un soffio non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo primario, abbiamo vinto i play off, può darsi che non serva a nulla, ma mi auguro che possa essere invece utile per arrivare al professionismo. Quello che succederà lo capiremo da qui a venerdi, sapendo che comunque abbiamo uno zoccolo duro competitivo per entrambe le categorie, che va migliorato qualunque sia la categoria. Sono state fatte delle norme stringenti e se vengono rispettate si aprono spiragli e noi, come ribadito più volte, ci siamo.

Con Trocini in questo tempo abbiamo già parlato. Dal punto di vista tecnico mister Trocini ci ha detto chi dovrà essere confermato e chi no in base alla categoria. In linea generale siamo d’accordo, si sta parlando con il suo procuratore e siamo in dirittura d’arrivo per mettere nero su bianco. Rispetto alle sue richieste siamo d’accordo, mi auguro che in questi giorni arrivino le due firme, quella di Trocini e quella del presidente Minniti.