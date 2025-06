Ballarino: ‘Basta bugie, ma quali cifre. Se c’è qualcuno che mette milioni e milioni…’

Già scritto in altra pagina del nostro giornale dell’intervento del patron Ballarino su RTV riguardo la conferma di Trocini e il ripescaggio.

Di seguito altri passaggi: “Sono arrivato a Reggio Calabria per la grande passione che ho per il calcio. E’ stato un rientro in una delle città più importanti d’Italia calcisticamente e questo mi ha dato la forza, la voglia, di superare ostacoli che si sono presentati. Oggi solo una piccola frangia continua a dirmi determinate cose. Possono non essere un arabo riccone, ma sicuramente una persona onesta che cerca di portare avanti un progetto, se ci riusciamo bene, altrimenti ci sarà qualche altro di Reggio Calabria a farlo…

Non basta dire io faccio e poi si vedrà, perchè si pagano le conseguenze e sono soprattutto tifosi e città a farne le spese. Oggi noi siamo qui a sperare di essere ripescati perchè ci sono società che hanno grandi difficoltà e mi pare siano tre quelle già fuori. Quando diciamo che fino a due anni fa questa società era in serie B, è vero, ma con 40 milioni di debito. Dal primo momento ho sempre detto che le mie società non falliscono, quindi serve un occhio per farci crescere, uno per andare nei professionisti ma anche la grande capacità di non dovere rinunciare a quello che hai.

Nel recente passato Reggio Calabria ha vissuto diversi fallimenti. Poi se c’è qualcuno capace di mettere in campo milioni e milioni potete stare tranquilli che questa proprietà li metterà nelle condizioni di poter investire. Che sia di Reggio Calabria come mi auguro, oppure uno di fuori. Qualcuno ha sostenuto che siamo stati contattati e che la cifra richiesta non è consona. Io non sono stato contattato e quindi non posso aver parlato di cifre, a me queste cose fanno male e anche alla società, le bugie fanno male. A chi la devo dare gratis se nessuno è venuto a chiederla? Il problema non è il valore della Reggina, ma il progetto che si vuole portare avanti con la Reggina.

Non è mai arrivato nessuno. E con questo non significa accontentarsi della mediocrità perchè noi abbiamo costruito una squadra per vincere, state al fianco della società ma non a parole. Forse Reggio Calabria visti i fallimenti, ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità e la dimostrazione è anche la presenza di tifosi allo stadio quando si lottava per la promozione, si sono fatti 300 biglietti ai botteghini. Non ho chiesto niente a nessuno, al Comune, alla Provincia, sto soltanto dando alla città”.