Reggina: il capitano ancora fuori. Sartore recuperato ma…

In vista della sfida tra la Reggina e l’Acireale, mister Torrisi è intervenuto in conferenza stampa anche per fare chiarezza sulle condizioni della rosa, soffermandosi in particolare sulla situazione degli indisponibili.

Non arrivano buone notizie sul fronte Barillà. Il centrocampista, il cui rientro sembrava ormai imminente, ha accusato un nuovo fastidio che lo costringerà a fermarsi ancora. I tempi di recupero si allungano di qualche settimana, rinviando così il ritorno in campo del giocatore.

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Situazione differente, invece, per Sartore. L’esterno è da considerarsi clinicamente guarito, ma la scelta dello staff tecnico e medico è stata quella di adottare la massima cautela. Torrisi ha infatti spiegato come si preferisca concedergli ulteriore riposo per permettergli di ritrovare la migliore condizione fisica e atletica.

L’obiettivo è chiaro: avere Sartore al top della forma in vista dei prossimi impegni ravvicinati, in particolare nel doppio confronto contro l’Igea Virtus e l’Athletic Palermo, considerati appuntamenti chiave per il prosieguo della stagione.

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Una gestione attenta delle risorse, dunque, da parte dello staff amaranto, che punta a evitare ricadute e ad arrivare nelle migliori condizioni possibili alle sfide decisive. Fermo restando che prima del delicatissimo doppio confronto, bisogna fare bottino pieno contro l’ex Cozza.