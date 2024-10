Reggina, Bellomo: ‘Reggio piazza fuori categoria. Con Strambelli parliamo in dialetto’

Una lunga ed interessante intervista realizzata dal sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com, al giocatore amaranto Nicola Bellomo, un gol ed un assist in due mezze gare con la maglia della Reggina. Parla del suo arrivo, del progetto, dei compagni di squadra, di seguito alcuni passaggi:

“Una trattativa nata in due ore. Non vedevo il campo da sei mesi, non avevo la possibilità e non ne so il motivo. Poi ho avuto un incontro con il presidente Luca Gallo qui e mi ha esposto intenzioni e progetto. Sono arrivati tanti calciatori di valore e con alcuni ci conosciamo anche con De Falco abbiamo giocato due anni a Bari, con Strambelli abbiamo giocato solo una volta in Primavera, ma alla fine abitiamo vicino a Bari Vecchia. Ci capiamo parlando in dialetto.

Sappiamo che arriverà una penalizzazione così come sapevamo che il presidente vuole entrare nei playoff e riprovarci già da quest’anno. Quella rete a Bisceglie è stata una liberazione. Quando non giochi e vieni da un periodo così così, entrare in gioco subito e fare quello che sai fare ti può dare ancora più fiducia. Se fai bene, si ricordano tutti di te. Appena non giochi per un po’, non ti conosce più nessuno. Non ho avuto paura di scendere di categoria, anche perché Reggio è una piazza fuori categoria.

Basta stare con la valigia in mano. Quando ho parlato con il presidente, ho ragionato sulla scelta in via definitiva. Se c’è un progetto importante, uno deve porre le basi. E qui c’è tutto per tornare in alto”.

