Reggina-Benevento: nuovo rallentamento in prevendita. Il dato aggiornato

L’impennata di ieri, la frenata di oggi. Per Reggina-Benevento, al momento, non si registra quella risposta che tutti immaginavamo per una sfida di altissimo interesse e con la squadra amaranto in campo per difendere il secondo posto in classifica.

Il dato della prevendita

E’ vero che i primi quattro giorni di prevendita, per chi non acquista il tagliando online ma ai botteghini, sono stati condizionati da una pioggia continua ed è possibile che le previsioni meteo di domenica stanno facendo tentennare gli indecisi. Fatto sta che al momento sono 2000 circa i tagliandi staccati e le proiezioni portano a pensare che difficilmente si possa arrivare almeno a quota 10.000. Ricordiamo sempre che c’è una base fissa rappresentata dalla quota abbonati che è di 4130.