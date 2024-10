Reggina-Bisceglie, commissione dice no. Falcomatà oggi firma ed evita lo 0-3

Sospiro di sollievo. Per un breve lasso di tempo Reggina-Bisceglie è stata davvero a rischio, in extremis è arrivato il lieto fine. La Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato esito negativo circa l’agibilità dello stadio Granillo per la gara tra gli amaranto e il Bisceglie, dopo due collaudi ed un tavolo tecnico. A quel punto per scongiurare una figuraccia e conseguente sconfitta per 0-3 a tavolino rimaneva soltanto appellarsi al sindaco Giuseppe Falcomatà.

Così come capitato al padre Italo tanti anni fa e all’attuale sindaco in occasione di una gara della Viola, la firma di un’ordinanza con la quale Falcomatà si assume la responsabilità ha permesso di sbrogliare la matassa. Reggina-Bisceglie domani si giocherà, dunque, ma per scendere in campo è servito l’intervento diretto del sindaco Falcomatà che domani mattina (sabato) firmerà l’ordinanza.