Reggina: un’altra risoluzione consensuale. Questa volta tocca a Blondett

Lo avevamo anticipato nella giornata di ieri e puntualmente è arrivata. La società ha ufficialmente risolto il contratto anche con Edoardo Blondett, calciatore insieme a tanti altri arrivati la scorsa estate e come Montalto ritenuto uno dei pezzi pregiati. Si stava allenando a parte ormai da diverse settimane. Potrebbe raggiungere Barranco al Fasano.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Blondett“.