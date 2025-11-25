Ex Reggina: nuova avventura per il centrocampista Correnti

La Fidelis Andria ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Riccardo Correnti, centrocampista classe 2001, che rinforza il reparto centrale della squadra. Dopo una stagione significativa con il Nardò, dove ha messo a segno 8 gol e 9 assist, Correnti si prepara a una nuova avventura in Puglia, dopo un’esperienza meno positiva con la maglia della Reggina.

Arrivato a Reggio Calabria la scorsa estate con grandi aspettative, Correnti ha visto il suo percorso con gli amaranto interrompersi dopo sole dodici giornate. Nonostante il forte interesse iniziale, il centrocampista ha faticato a trovare spazio, collezionando solo 10 presenze e un assist, spesso entrando in campo da subentrato. Il suo periodo alla Reggina è stato segnato anche da un inizio difficile per la squadra, portando alla risoluzione consensuale del contratto.

Ora, a distanza di pochi mesi, Correnti si presenta alla Fidelis Andria con l’intento di rilanciarsi. La società pugliese ha scelto di puntare su di lui per dare maggiore qualità al centrocampo, con la speranza che l’esperienza accumulata e la voglia di riscatto possano fare la differenza.

Il giocatore, pronto a mettersi in gioco, avrà sicuramente l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Fidelis Andria, con l’augurio che possa ripetere le buone prestazioni messe in mostra al Nardò e contribuire ai successi della squadra.