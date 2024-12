Reggina: il Dt Bonanno sulla scelta di Pergolizzi e il pensiero Montalto…

Altro passaggio dell’intervista rilasciata dal Dt Bonanno a Radio Febea è quello riguardante la scelta del tecnico Pergolizzi: ‘Conoscevamo l’uomo, il professionista non aveva bisogno di presentazioni e quindi è stata la società tutta a sceglierlo. Si fanno insieme le valutazioni, se volete mi assumo solo io la responsabilità della decisione. Rimane una scelta importante di una società importante, con lui non era un diìsastro, anzi. Non era una scelta sbagliata, è stato secondo a due punti e non è stato cambiato tanto per farlo, tutti sapete come è andata a finire.

Leggi anche

La questione Ba, Bonacchi e Montalto

‘Ba? E’ una questione un pò particolare, soprattutto adesso che c’è il recupero di tutti gli infortunati. Sulla mediana ci sarà meno spazio e ovviamente qualcuno dovrà andare in tribuna e qualche altro in panchina e bisogna saperci stare. Se qualcuno vuole andare via, nessuno lo tratterrà, dobbiamo dare forza al gruppo. Bonacchi fa parte dello stesso discorso, nella Reggina ci sono almeno venti titolari, chi vuole garanzie può alzare la mano e chiedere di andare via. Montalto? Chi non penserebbe a una stuazione del genere, ma poi ci sono equilibri che non si possono alterare e non mi fate dire altro’.