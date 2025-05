Reggina: Bonanno racconta il retroscena sull’arrivo di Lagonigro

Come già riportato in altra pagina del nostro giornale, è stato lungo e pieno di argomenti l’intervento del DT Bonanno a radio Febea. C’è anche il racconto di due aneddoti molto interessanti che riguardano Laaribi e Lagonigro: “Se fosse rimasto Pergolizzi? Beh Laaribi non stava giocando, quindi parlando con il calciatore gli è stato detto: non giochi, cosa vogliamo fare? Poteva essere una soluzione quella di cederlo, anche se abbiamo insistito molto nel chiedergli pazienza. Hai pianto per venire alla Reggina gli è stato detto, aspetta il tuo momento. Poi il momento è arrivato con l’arrivo del nuovo allenatore.

Lagonigro lo avevamo sotto controllo. Era a Pistoia e qui ci ha aiutato il buon Taibi. Ho pensato, se lo prende lui che è stato un grandissimo portiere ed è grande direttore sportivo, vuole dire che è una certezza. Che poi alla Pistoiese lui abbia sbagliato qualcosa, è andata bene a noi. Ha grandi qualità il ragazzo e anche coraggio, ricordo quando è uscito con la Scafatese fuori area… ci ha fatto prendere un colpo”.