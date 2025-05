Reggina, Bonanno: la regginità, le critiche e la fortuna del Siracusa

Un passaggio dell’intervento su radio Febea, il Dt Bonanno lo ha riservato alle scelte sui calciatori reggini e il percorso del Siracusa:

“La regginità è stato il primo punto sul quale abbiamo puntato. Anche su questo, però, abbiamo sentito commenti non positivi. Su Barillà per esempio abbiamo sentito dire: è un ex, ma anche su altri… Per quello che riguarda il Siracusa, ritengo siano stati più fortunati di noi.

Secondo me avevamo gli Under più forti, ma dei loro non si è mai infortunato nessuno, diverso il discorso nostro tra infortuni e squalifiche. Anche per quello che riguarda le scelte, avevano all’inizio calciatori che volevano mandare via a tutti i costi come Russotto, Sarao, Convitto che poi nell’emergenza hanno fatto la differenza e questa la ritengo anche fortuna. Tutta gente che per loro era fuori dal progetto, seppur va riconosciuta anche la bravura di averli saputi gestire e coinvolgere al momento opportuno”.