Reggina-Brescia: la probabile formazione amaranto. Ci sarà De Rose

Vincere per mettersi alle spalle la crisi. La Reggina non ha alternative al successo se vuole ribaltare una situazione diventata da qualche settimana molto pericolosa. Mister Toscano non potrà giocarsi al meglio delle proprie possibilità l’incontro, visto l’elevato numero di indisponibili

REGGINA: Plizzari, Loiacono, Cionek, Delprato; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. All: Toscano