Reggina, Brunetti: ‘Mai parlato con Ilari, falso quello che ha detto’

“Con Brunetti ci siamo sentiti domenica, eravamo d’accordo su un comunicato congiunto, prima che ritrassero la sottoscrizione. Sono andati avanti con la loro idea di convincere la proprietà a cedere. Visto che i presupposti non ci sono, non c’è neanche motivo di confronto con l’amministrazione comunale“.

Questo uno dei tanti passaggi della lunga intervista rilasciata dal presidente della Reggina Manuele Ilari a CityNow e che abbiamo estrapolato perchè qualche ora più tardi, intervenendo a Radio Antenna Febea, il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha dichiarato: “Falso, falsissimo. Non ho mai parlato con Manuele Ilari, ma solo con il signor Quaranta. Non avevo concordato alcun comunicato congiunto, non avrei avuto motivo successivamente di non farlo. Piuttosto ho trovato una grande mancanza di rispetto non aver accettato l’invito ad incontrarci, come ho trovato assurdo che da quando si è insediata la nuova proprietà, il signor Ilari non si è degnato di presentarsi alle Istituzioni”.