Reggina: a Cagliari non sarai sola. Il dato attuale dei biglietti venduti nel settore ospiti

Dopo aver registrato il record stagionale per quello che riguarda la presenza di tifosi fuori casa nella doppia sfida contro Modena e Parma, i supporters amaranto, seppur in numero decisamente inferiore, saranno al fianco della Reggina anche per la più complicata trasferta di Cagliari. Ad oggi sono circa 150 i biglietti acquistati per una disponibilità totale di 480 tagliandi. C’è tempo fino a venerdi sera.

