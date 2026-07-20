Reggina scatenata sul mercato, altri tre obiettivi: difensore, centrocampista e attaccante

Michele Guida, Giuliano Alma e non solo. La Reggina vuole chiudere al più presto anche per il centravanti e si guarda con molta attenzione anche alla serie C. Poi ancora, secondo quanto pubblicato da pascaldesiato.com, società amaranto scatenata sul mercato e con altri due obiettivi:

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I prossimi obiettivi

Mady Abonckelet: centrocampista ex Giugliano e Campobasso tra le altre, la passata stagione con il Vado ha raccolto 32 presenze e 2 reti vincendo il Girone A di Serie D. Per lui sarebbe pronto un biennale.

Marco Baldan: difensore che ha da poco rinnovato con la Scafatese, è nel mirino dei calabresi. Si sta trattando per un accordo biennale. Il calciatore la passata stagione ha raccolto 39 presenze e 2 reti vincendo il Girone G di Serie D.

Sempre secondo il giornalista Pascal Desiato, l’obiettivo della Reggina sarebbe quello di ricomporre il tridente d’attacco del Siracusa promosso dalla D alla serie C con Alma, Di Grazia già in organico e Mimmo Maggio, altro obiettivo degli amaranto. Come Baldan, ha da poco rinnovato con la Scafatese.