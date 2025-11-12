Reggina: se dovessero essere confermate le voci, praticamente bocciato il mercato estivo

Il DT Bonanno ha fatto intendere che ci saranno diversi movimenti in uscita e in entrata

La Reggina è al centro di un mercato che ha già visto dei movimenti importanti, con l’addio di alcuni protagonisti arrivati la scorsa estate. Montalto e Blondett, considerati i pezzi pregiati dell’ultima campagna acquisti, non hanno reso secondo le aspettative e, a pochi mesi dalla loro firma, hanno già salutato la maglia amaranto. Un rendimento complessivo sotto le aspettative ha portato a queste cessioni, con alcune voci che parlano di insoddisfazione anche per l’esterno ex Siracusa Di Grazia.

Il Direttore Tecnico Bonanno, non è entrato nei dettagli durante l’ultima conferenza, limitandosi a comunicare che ci saranno delle uscite e ovviamente delle entrate. Di fatto, sembrano essere confermate le voci su Zenuni, giocatore voluto da Trocini che ha trovato zero spazio, con una sola convocazione e un mezzo gol in Coppa Italia. Inoltre, tra le possibili cessioni ci sono Correnti e alcuni giovani Under, il che sembrerebbe bocciare quasi totalmente l’ultima campagna acquisti.

Ma è stato anche detto che mancheranno le novità in entrata. La Reggina, infatti, è alla ricerca di un sostituto di Blondett, che era un titolare inamovibile. Non solo, l’obiettivo è anche un attaccante con caratteristiche precise, di cui sono già stati identificati tre profili, uno dei quali di categoria superiore. Inoltre, Bonanno ha confermato che la Reggina è alla ricerca anche di un portiere, anche se, al momento, trovare un giovane di qualità del 2007 è piuttosto complicato.

I movimenti in entrata, però, speriamo non si limitino solo a questo. Sarebbe opportuno individuare almeno due Under per le corsie esterne basse e un centrocampista che possa dare maggiore dinamismo al gioco amaranto.