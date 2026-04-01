Trapani, ennesima stangata. Antonini: ‘Sto pensando ad un gesto clamoroso’

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2.000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Trapani per le solite violazioni di natura amministrativa. La nuova stangata arriva dopo che il club era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il Trapani scivola all’ultimo posto in classifica a pari punti con il Siracusa a quota 22 punti. Record di punti di penalizzazione, adesso sono 25, più dei punti in classifica.

Leggi anche

Le parole del presidente Antonini

“Non voglio esprimere giudizi, soprattutto sul come è stata ignorata la sospensiva della corte tributaria, altrimenti verrei magari incriminato per qualche grave reato penale.

Ci saranno altri ricorsi, su ricorsi, nell’attesa dell’8 Maggio e della sentenza Agnelli, e nel mentre la squadra dovrà fare più punti sul campo possibile prima di Trapani-Siracusa. La speranza di andare ai playout è lontana solamente 3 punti nonostante questa situazione e dobbiamo fare di tutto per dimostrarci in ogni modo superiori a questa clamorosa ingiustizia.

Fermo restando che sto seriamente pensando ad un gesto clamoroso ma a questo punto ho dimostrato di non avere certamente paura di nulla. Entro le prossime ore decideremo con gli avvocati se e come procedere per tentare di bloccare questo campionato, oramai divenuto una vera e propria farsa“.

La classifica

Benevento 77

Catania 68

Salernitana 60

Cosenza 60

Casertana 56

Crotone 55

Monopoli 51

A. Cerignola 51

Casarano 47

Potenza 44

Altamura 43

Atalanta U23 38

Cavese 36

Latina 35

Sorrento 34

Picerno 33

Giugliano 31

Foggia 26

Siracusa (-11) 22

Trapani (-25) 22