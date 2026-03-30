Serie C: il Benevento stoppato dal Cosenza, si fa durissima per Siracusa e Trapani. Risultati e classifica

Primo successo sulla panchina del Catania per il nuovo tecnico Viali, dopo il pareggio interno all’esordio contro il Casarano. Perde malamente la Salernitana, è pari tra Benevento e Cosenza. Si mette malissimo per Trapani e Siracusa, con gli aretusei sempre ultimi e i granata sconfitti nello scontro diretto con il Foggia.

I risultati della giornata

Latina – Catania 0-1

Potenza – Salernitana 5-2

Benevento – Cosenza 1-1

Altamura – Siracusa 1-0

Crotone – A. Cerignola

Foggia – Trapani 1-0

Casarano – Giugliano 2-0

Picerno – Monopoli 0-0

Casertana – Sorrento (lunedi 30 marzo)

Atalanta U23 – Cavese (8 aprile)

La classifica

Benevento 77

Catania 68

Salernitana 60

Cosenza 60

Casertana 56

Crotone 55

Monopoli 51

A. Cerignola 51

Casarano 47

Potenza 44

Altamura 43

Atalanta U23 38

Cavese 36

Latina 35

Sorrento 34

Picerno 33

Giugliano 31

Trapani 27

Foggia 26

Siracusa 22