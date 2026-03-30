Serie C: il Benevento stoppato dal Cosenza, si fa durissima per Siracusa e Trapani. Risultati e classifica
Penalizzazioni e sconfitte affossano le due compagini siciliane. Crollo della Salernitana
30 Marzo 2026 - 09:52 | Redazione
Primo successo sulla panchina del Catania per il nuovo tecnico Viali, dopo il pareggio interno all’esordio contro il Casarano. Perde malamente la Salernitana, è pari tra Benevento e Cosenza. Si mette malissimo per Trapani e Siracusa, con gli aretusei sempre ultimi e i granata sconfitti nello scontro diretto con il Foggia.
I risultati della giornata
Latina – Catania 0-1
Potenza – Salernitana 5-2
Benevento – Cosenza 1-1
Altamura – Siracusa 1-0
Crotone – A. Cerignola
Foggia – Trapani 1-0
Casarano – Giugliano 2-0
Picerno – Monopoli 0-0
Casertana – Sorrento (lunedi 30 marzo)
Atalanta U23 – Cavese (8 aprile)
La classifica
Benevento 77
Catania 68
Salernitana 60
Cosenza 60
Casertana 56
Crotone 55
Monopoli 51
A. Cerignola 51
Casarano 47
Potenza 44
Altamura 43
Atalanta U23 38
Cavese 36
Latina 35
Sorrento 34
Picerno 33
Giugliano 31
Trapani 27
Foggia 26
Siracusa 22