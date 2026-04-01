GOM Reggio, uova di Pasqua ai bimbi della Pediatria

Iniziativa di solidarietà al GOM di Reggio: ABIO e FAILP CISAL Calabria donano uova di Pasqua e sorrisi ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria

Un’iniziativa nel segno della speranza e della vicinanza concreta, organizzata dall’ABIO Reggio Calabria (Associazione per il Bambino in Ospedale), ha regalato momenti di grande gioia ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, guidato dalla dirigente responsabile dr.ssa Rita Agnello.

Giochi e uova di Pasqua, a supporto dell’iniziativa “Un uovo per un sorriso”, hanno permesso di far assaporare l’atmosfera di festa anche ai piccoli degenti.

In questo modo il Segretario Regionale Ester Cicero, il Dirigente sindacale Filippo Fontana e alcuni rappresentanti della FAILP CISAL Calabria di Poste Initialize hanno voluto affiancare l’associazione ABIO per portare conforto e mitigare l’ospedalizzazione di bambini e adolescenti.

Sorrisi e solidarietà in reparto

L’incontro con i rappresentanti della FAILP CISAL Calabria è stato vissuto dai pazienti come un singolare intermezzo nella routine ospedaliera. Sincera gratitudine è stata espressa da tutto il personale medico, che ha sottolineato il valore di questi momenti:

Quanto questi momenti siano preziosi; per i piccoli pazienti è importante vivere anche in reparto l’atmosfera di festa e ricevere queste piacevoli sorprese per dare loro la forza di andare avanti. Sentirci circondati da tanto affetto è un grande onore e un riconoscimento importante per il nostro lavoro quotidiano.

L’evento è stato descritto come emozionante da Ester Cicero e Filippo Fontana, i quali hanno ribadito che il dono non era solo materiale, ma un segno tangibile di prossimità e un simbolo di speranza per scaldare il cuore di chi affronta sfide difficili.

Il ruolo di ABIO e il sostegno sindacale

La presidente di ABIO, Giovanna Curatola, ha espresso profonda riconoscenza per l’attenzione riservata dalla FAILP CISAL Calabria. Il gesto è stato definito una significativa opportunità di condivisione per infondere coraggio e far sentire i bambini meno soli, riavvicinandoli alla normalità anche durante la degenza.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha infine rinnovato il proprio ringraziamento per il lavoro svolto da ABIO che, da ben 48 anni, si prende cura dei bambini che devono affrontare l’esperienza del ricovero.