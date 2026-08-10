Reggina: la campagna abbonamenti e l’arrivo dell’attaccante. I tempi

Nei giorni scorsi avevamo ipotizzato una possibile strategia della Reggina: prima il grande colpo in attacco, poi l’apertura della campagna abbonamenti. Una scelta che poteva apparire logica, soprattutto considerando che, a meno di un mese dall’inizio della nuova stagione, dalla società non era ancora arrivata alcuna comunicazione sulla vendita delle tessere. Da quanto raccolto nelle ultime ore, però, il percorso dovrebbe essere diverso.

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La Reggina non avrebbe intenzione di legare l’apertura della campagna abbonamenti all’arrivo del nuovo centravanti. La ricerca dell’attaccante resta uno dei passaggi più importanti per completare l’organico, ma richiede tempo e soprattutto grande attenzione.

Il grande attaccante può aspettare

L’obiettivo della società è quello di portare a Reggio Calabria un attaccante, forse due, proveniente da una categoria superiore, un elemento capace di alzare ulteriormente il livello della squadra costruita dal direttore sportivo Romairone. Operazioni di questo tipo, però, hanno dinamiche particolari. Anche davanti a una proposta economica importante, un calciatore abituato al professionismo tende spesso ad attendere fino alle ultime settimane di mercato la possibilità di ricevere una chiamata dalla Serie C.

Per questo motivo la Reggina non dovrebbe aspettare la conclusione dell’operazione prima di rivolgersi ai propri tifosi. La tabella di marcia dovrebbe essere così definita. Oggi, lunedì 10 agosto, sarà ufficializzato il calendario del campionato, mentre il 14 agosto terminerà il ritiro di Cantalupa.

Secondo quanto raccolto, da lunedì 17 agosto ogni giorno potrebbe essere quello giusto per partire ufficialmente con la campagna abbonamenti stagione 2026-2027. Un passaggio importante anche per misurare l’entusiasmo che accompagna il nuovo corso amaranto. Il patron Claudio Lotito si attende una risposta significativa in termini di numeri. La società ha costruito una squadra ambiziosa, ha inserito diversi calciatori vincenti e di esperienza e continua a lavorare per completare l’organico con gli ultimi innesti.

Una partenza importante nella vendita degli abbonamenti rappresenterebbe un primo segnale concreto di fiducia verso la nuova Reggina, ancora prima dell’eventuale grande colpo destinato a completare l’attacco.