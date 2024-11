Reggina: Camporese e Obi: ‘Inzaghi determinante nella nostra scelta’

E’ il giorno della presentazione dei calciatori. Nella sala stampa Nakamura i due nuovi acquisti Obi e Camporese:

Obi: “Con un anno di ritardo, ma sono contento di essere qui. La società è ambiziosa ed il mister Inzaghi mi ha convinto ad accettare. In mezzo al campo ho fatto tutti i ruoli, in base a dove mi colloca il tecnico sarò a disposizione. Ho messo da parte gli infortuni spero in maniera definitiva, la presenza di Inzaghi significa voler fare bene e divertirsi. Buona esperienza all’Inter, certamente con Mourinho e Benitez ho imparato tanto. Mazzarri non l’ho sentito, con lui grande rapporto. Vengo da una piazza calda come quella di Salerno, gemellata con la Reggina, so bene cosa significa una tifoseria appassionata”.