Reggina-Catanzaro, Bianchimano: ‘Se segno potrei esultare’

Inizia il conto alla rovescia per il derby di sabato sera tra Reggina e Catanzaro. Partita da sempre molto sentita a maggior ragione adesso con le due squadre in lotta per la vittoria del campionato ed appaiate al terzo posto della classifica. Uno dei tanti ex Andrea Bianchimano ha parlato in diretta all’interno della trasmissione radiofonica NetClub con le dichiarazioni ripresa da uscatanzaro.net: “La prossima sarà un partita emozionante sotto tutti i punti di vista. Lo scorso anno è stata una gara molto importante. Reggio mi è rimasta nel cuore e lo scorso anno mi sono sentito di non esultare. Quest’anno, se dovessi segnare, potrei anche esultare”.

La mia carriera da professionista mi ha portato in questa terra. I primi due anni a Reggio ho fatto fatica perché non era facile stare molto tempo lontani dalla famiglia. Ora sono più abituato e per questo la vivo in maniera differente. Ormai sono anche abituato alla cucina calabrese che mi piace molto”.

