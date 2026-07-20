Reggina, prosegue il tour di Lotito. Insieme al sindaco Cannizzaro al S. Agata
Tappe di avvicinamento all'appuntamento delle ore 19 al Granillo
20 Luglio 2026 - 16:48 | Redazione
“Inizia una nuova era. Il Patron della Reggina 1914 Claudio Lotito è arrivato al centro sportivo Sant’Agata, con il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro“. Questo il post sulla pagina facebook ufficiale della Reggina.
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