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Reggina, prosegue il tour di Lotito. Insieme al sindaco Cannizzaro al S. Agata

Tappe di avvicinamento all'appuntamento delle ore 19 al Granillo

20 Luglio 2026 - 16:48 | Redazione

Cannizzaro Lotito S Agata

Inizia una nuova era. Il Patron della Reggina 1914 Claudio Lotito è arrivato al centro sportivo Sant’Agata, con il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro“. Questo il post sulla pagina facebook ufficiale della Reggina.

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