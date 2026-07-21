Reggina: alla prima di Lotito, grande tifo e tribuna gremita – FOTO
L’arrivo di un protagonista di primo piano del calcio italiano, alimenta speranze e aspettative
21 Luglio 2026 - 08:45 | Redazione
Non era una partita di campionato né una sfida decisiva per la promozione. Era la prima conferenza di Claudio Lotito da nuovo patron della Reggina. Eppure la Tribuna Ovest dello stadio Oreste Granillo si è presentata quasi completamente gremita.
Cori, applausi e tifo hanno fatto rivivere, almeno per una sera, le atmosfere dei momenti più belli della storia amaranto. Un entusiasmo che a Reggio Calabria sembrava essersi smarrito, dopo anni di delusioni e sofferenze sportive. La tifoseria ha mostrato tutta la propria voglia di uscire da una situazione che dura ormai da troppo tempo. L’arrivo di un protagonista di primo piano del calcio italiano come Lotito alimenta speranze e aspettative. Il popolo amaranto è tornato a crederci.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie