Consiglio comunale, Milia: ‘Approvati gli ordini del giorno, si procede spediti per l’avvio delle commissioni’

È quanto dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, a margine dei lavori dell’assemblea cittadina.

“Tra i passaggi più significativi della seduta – evidenzia il presidente Milia – spicca senza dubbio l’istituzione formale delle Commissioni consiliari permanenti e la contestuale approvazione delle modifiche al relativo regolamento, con cui si sancisce un atteso e fondamentale cambio di passo: il definitivo ritorno in presenza delle sedute di commissione. Una scelta fortemente voluta dal Sindaco, dall’Amministrazione e da tutta la maggioranza, mossa dalla profonda convinzione che il confronto politico e istituzionale necessiti di partecipazione fisica, di dibattito serrato in presenza, di un contatto diretto e trasparente che lo smart working e i collegamenti da remoto rischiavano di depotenziare e svuotare di significato”.