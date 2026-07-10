Reggina: ambizione, solidità, programmazione. Adesso gli annunci

“Solidità e programmazione“. E poi ancora: “La proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società“. Parole attese, arrivate dopo giorni di silenzio, che hanno inevitabilmente riacceso l’entusiasmo della piazza amaranto.

Nel primo comunicato ufficiale del nuovo corso, pubblicato il 9 luglio, la Reggina ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione dell’intero pacchetto di quote e il completamento degli adempimenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La società ha inoltre assicurato di essere al lavoro “con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club“.

Reggina, adesso le prime ufficializzazioni

Contenuti importanti che caricano ulteriormente un ambiente già in fermento. Adesso, però, alle dichiarazioni dovranno seguire gli annunci relativi al comparto tecnico, alla struttura organizzativa e soprattutto alla costruzione della squadra.

Per la direzione sportiva, la figura individuata da tempo è quella di Giancarlo Romairone. Sarà lui a guidare il mercato e a costruire l’organico chiamato a riportare la Reggina tra i professionisti. Per la panchina, invece, dopo una serie di contatti e valutazioni con diversi allenatori, il nome che ha guadagnato terreno è quello di Marco Marchionni. Il tecnico scelto è lui, anche se manca ancora la comunicazione ufficiale da parte del club.

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Romairone e Marchionni rappresentano i primi punti fermi della nuova Reggina targata Claudio Lotito. Due figure dalle quali partire per definire una squadra che, al momento, resta ancora sconosciuta al pubblico, ma sulla quale la società starebbe già lavorando da diversi giorni.

Il passaggio successivo riguarderà i calciatori. La nuova dirigenza dovrà valutare il gruppo ancora sotto contratto, comprendere chi potrà rientrare nel progetto tecnico e avviare i colloqui individuali. Da questo momento dovrebbe quindi iniziare il giro delle consultazioni. Ogni posizione sarà analizzata dal nuovo direttore sportivo e dall’allenatore prescelto, con decisioni che dovranno essere prese in tempi rapidi anche in vista dell’inizio della preparazione estiva.

La sensazione è che diversi movimenti siano già stati impostati e che possano esserci nomi importanti pronti a essere ufficializzati. Per il momento, però, restano soltanto indiscrezioni. Il primo segnale della nuova proprietà è arrivato. Le parole hanno generato aspettative e fiducia. Adesso la piazza attende i fatti: direttore sportivo, allenatore, ritiro e soprattutto i primi calciatori della Reggina che verrà.