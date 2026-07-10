City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calciomercato, ufficiale: il giovane Distratto sbarca in serie C

Salto di categoria per l'esterno sinistro, lo scorso anno alla Reggina

10 Luglio 2026 - 08:31 | Redazione

Francesco Distratto Reggina ()

Un avvio di stagione complicato, poi con l’arrivo di mister Torrisi, Francesco Distratto, pur giovanissimo, si è integrato alla grande nel contesto di un campionato difficile e un girone agonisticamente duro. Ha messo in mostra tutte quelle qualità, tanto da farsi notare dalla Cavese che lo ha seguito e ha ritenuto di poterlo collocare all’interno del proprio organico:

Leggi anche

Il comunicato

Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Francesco Distratto e Giovanni Severino. Distratto, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 2007, difensore di piede mancino capace di adattarsi a diversi ruoli nella corsia sinistra, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli.
Con i partenopei 29 le presenze tra Under 17 e Primavera, prima d’iniziare la sua carriera tra i “grandi” lo scorso anno con la maglia della Reggina nel Girone I della Serie D.
Con gli amaranto 28 le presenze in campionato e 2 assist.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028″.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?