Calciomercato, ufficiale: il giovane Distratto sbarca in serie C

Un avvio di stagione complicato, poi con l’arrivo di mister Torrisi, Francesco Distratto, pur giovanissimo, si è integrato alla grande nel contesto di un campionato difficile e un girone agonisticamente duro. Ha messo in mostra tutte quelle qualità, tanto da farsi notare dalla Cavese che lo ha seguito e ha ritenuto di poterlo collocare all’interno del proprio organico:

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Il comunicato

“Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Francesco Distratto e Giovanni Severino. Distratto, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 2007, difensore di piede mancino capace di adattarsi a diversi ruoli nella corsia sinistra, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli.

Con i partenopei 29 le presenze tra Under 17 e Primavera, prima d’iniziare la sua carriera tra i “grandi” lo scorso anno con la maglia della Reggina nel Girone I della Serie D.

Con gli amaranto 28 le presenze in campionato e 2 assist.

Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028″.