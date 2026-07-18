Reggina: la conferenza-evento aperta anche ai tifosi

Reggio Calabria e la Reggina, un connubio ultrasecolare e inscindibile

“L’alba di un nuovo giorno, il primo passo verso un percorso emozionante e carico di ambizioni. Lunedì 20 luglio, allo stadio “Oreste Granillo“, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ed il Patron della Reggina Claudio Lotito interverranno in conferenza stampa, per illustrare alla Città e ai tifosi il nuovo progetto sportivo amaranto.

Si parlerà di programmazione e visione strategica, davanti al popolo reggino, nella cornice più adatta ad ospitare un appuntamento simile.

Reggio Calabria e la Reggina, un connubio ultrasecolare e inscindibile, che ha unito intere generazioni. Reggio Calabria e la Reggina, pronte a ripartire.

La conferenza stampa avrà inizio alle ore 19:00, con ingresso dalla tribuna Ovest, e sarà aperta anche ai tifosi”.