Reggina: torna l’appuntamento con la conferenza stampa di mister Torrisi
Crescono insieme attesa e tensione per una sfida che può valere la stagione
13 Marzo 2026 - 09:44 | Redazione
Ci siamo quasi. La sfida che può valere una stagione tra la Nuova Igea e la Reggina è alle porte e ovviamente crescono insieme attesa e tensione. Dopo la settimana di sosta, la squadra amaranto si prepara al match sapendo di non poter sbagliare e la presentazione dell’incontro è come sempre affidata a mister Torrisi: “AS Reggina 1914 comunica che sabato 14 marzo alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi“.