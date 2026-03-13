Reggina: torna l’appuntamento con la conferenza stampa di mister Torrisi

Ci siamo quasi. La sfida che può valere una stagione tra la Nuova Igea e la Reggina è alle porte e ovviamente crescono insieme attesa e tensione. Dopo la settimana di sosta, la squadra amaranto si prepara al match sapendo di non poter sbagliare e la presentazione dell’incontro è come sempre affidata a mister Torrisi: “AS Reggina 1914 comunica che sabato 14 marzo alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi“.

Leggi anche